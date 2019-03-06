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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 15326 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Украине обнаружили опасную партию презервативов

В Украине обнаружили опасную партию презервативов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине на рынок попали бракованные презервативы Durex RealFeel в упаковках по 3 и 12 штук. Об этом сообщили УНН в Гослекслужбе.

"ООО "Реккитт Бенкизер УКРАИНА"- представитель производителя Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания, которые производят презервативы Durex, с целью контроля продукции приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в обращение и считались уничтоженными. Полное название - "Презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex® RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт." партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий. Из-за указанной проблемы они (партии) не получили разрешение на продажу, однако, все-таки появились незаконным образом на рынке Украины" , - сообщили в пресс-службе.

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Для защиты потребителей от опасной продукции, ООО "Реккитт Бенкизер УКРАИНА" обратилось в правоохранительные органы Украины. В свою очередь, Гослекслужба принимает все необходимые меры согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНН организаторы Олимпиады в Рио-де-Жанейро закупили рекордное количество презервативов для спортсменов.

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