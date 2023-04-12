В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва

ukru
Ексклюзив
15:02 • 51613 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 82896 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 113436 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 253147 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 180923 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 172744 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 272875 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455485 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346490 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357475 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.3 м/с
86 %
747 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 182121 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 149674 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 144111 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 104213 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 55280 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 253180 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 272895 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 506353 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 640674 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 664610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 48070 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 55297 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 144128 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 182136 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 206854 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва

В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва

Київ • УНН

 • 764822 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та на державному порталі data.gov.ua відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва, яка була призупинена у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф. Про це інформує УНН, посилаючись на Facebook Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Цитата

"Відкриття даних є частиною підготовки до масштабної реформи містобудування (законопроєкт №5655), в центрі якої цифровізація будівельних документів та процесів. Наша ціль - щоб громадськість, міжнародні партнери, експертне середовище, правоохоронні органи, місцеве самоврядування мали повний доступ до даних про будівництво. Тільки так можна вивести значну частину ринку з тіні та мінімізувати корупційні ризики", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

Міністр також закликав громадськість користуватися можливістю відкритих даних, оскільки "суспільний контроль суттєво допоможе унеможливити будь-які зловживання" під час будівництва. Повідомляється, що після консультацій з силовими органами, міністерство визначило перелік даних, які будуть у відкритому доступі, зокрема: 

  • публічна мапа будівництва, де відображені всі нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;
  • відомості по конкретному об’єкту будівництва;
  • відомості про будівництво за адресою.

У відомстві зауважили, що інформація по частині об’єктів критичної інфраструктури залишається закритою з міркувань національної безпеки. Дані можна переглянути на публічному порталі ЄДЕССБ, а також завантажити у машиночитному форматі на порталі data.gov.ua.

Нагадаємо

Верховний Суд в лютому ухвалив рішення, згідно з яким МКІП зможе надавати дозволи на будівельні роботи в історичних ареалах Києва, що має припинити хаотичну забудову столиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38