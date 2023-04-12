В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва

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"Відкриття даних є частиною підготовки до масштабної реформи містобудування (законопроєкт №5655), в центрі якої цифровізація будівельних документів та процесів. Наша ціль - щоб громадськість, міжнародні партнери, експертне середовище, правоохоронні органи, місцеве самоврядування мали повний доступ до даних про будівництво. Тільки так можна вивести значну частину ринку з тіні та мінімізувати корупційні ризики", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Міністр також закликав громадськість користуватися можливістю відкритих даних, оскільки "суспільний контроль суттєво допоможе унеможливити будь-які зловживання" під час будівництва. Повідомляється, що після консультацій з силовими органами, міністерство визначило перелік даних, які будуть у відкритому доступі, зокрема:



публічна мапа будівництва, де відображені всі нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;



відомості по конкретному об’єкту будівництва;



відомості про будівництво за адресою.



У відомстві зауважили, що інформація по частині об’єктів критичної інфраструктури залишається закритою з міркувань національної безпеки. Дані можна переглянути на публічному порталі ЄДЕССБ, а також завантажити у машиночитному форматі на порталі data.gov.ua.

Нагадаємо

Верховний Суд в лютому ухвалив рішення, згідно з яким МКІП зможе надавати дозволи на будівельні роботи в історичних ареалах Києва, що має припинити хаотичну забудову столиці.