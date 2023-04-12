В Украине возобновили публикацию открытых данных по строительству

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"Открытие данных является частью подготовки к масштабной реформе градостроительства (законопроект №5655), в центре которой цифровизация строительных документов и процессов. Наша цель - чтобы общественность, международные партнеры, экспертная среда, правоохранительные органы, местное самоуправление имели полный доступ к данным о строительстве. Только так можно вывести значительную часть рынка из тени и минимизировать коррупционные риски", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

Министр также призвал общественность пользоваться возможностью открытых данных, поскольку "общественный контроль существенно поможет исключить любые злоупотребления" во время строительства. Сообщается, что после консультаций с силовыми органами, министерство определило перечень данных, которые будут в открытом доступе, в частности:



публичная карта строительства, где отражены все недавно выданные разрешения на проведение строительных работ;



сведения по конкретному об’объекту строительства;



сведения о строительстве по адресу.



В ведомстве отметили, что информация по части объектов критической инфраструктуры остается закрытой из соображений национальной безопасности. Данные можно посмотреть на публичном портале ЕДЕССБ, а также загрузить в машиночитаемом формате на портале data.gov.ua.

Напомним

Верховный Суд в феврале принял решение, согласно которому МКИП сможет предоставлять разрешения на строительные работы в исторических ареалах Киева, что должно прекратить хаотичную застройку столицы.