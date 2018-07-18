В Україні цього року вже 58 випадків ботулізму: п'ятеро людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Україні з початку року зареєстрували вже 58 випадків ботулізму, п'ять з них - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"Станом на 16 липня 2018 року в Україні зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 65 осіб, летальних випадків – 5", - повідомили у центрі.
Так, п'ятий летальний випадок ботулізму зафіксований минулого тижня.
"Помер чоловік 1975 року народження у Запорізькій області вдома, за медичною допомогою він не звертався. Діагноз встановлено посмертно після розтину тіла на підставі лабораторного підтвердження внаслідок вірогідного вживання неякісної в’яленої риби домашнього приготування", - додали у відомстві.
Нагадаємо, жінку на Херсонщині врятували від ботулізму сироваткою від ООН.