В Украине в этом году уже 58 случаев ботулизма: пять человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине с начала года зарегистрировали уже 58 случаев ботулизма, пять из них - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, летальных случаев - 5", - сообщили в центре.
Так, пятый летальный случай ботулизма зафиксирован на прошлой неделе.
"Умер мужчина 1975 года в Запорожской области дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно после вскрытия тела на основании лабораторного подтверждения вследствие возможного употребления некачественной вяленой рыбы домашнего приготовления", - добавили в ведомстве.
Напомним, женщину в Херсонской области спасли от ботулизма сывороткой от ООН.