В Україні циркулюють всі “небезпечні” штами коронавірусу – Рубан

Цитата:

“Я можу підтвердити, що в Івано-Франківській області виявлено новий, британський штам коронавірусу. Цей штамм підтвердив Інститут інфекційних захворювань. Я можу сказати 100%, що в Україні циркулюють всі штами, які циркулюють у всіх країнах – це нормальне явище для пандемії. Якщо його не виявили – це виключно через відсутність лабораторної бази щодо проведення секвенації. У нас циркулює 100% південноафриканський, бразильський, британський штам коронавірусу”, - сказав Рубан.

Деталі

На питання про те, чи є в країні чисто “український” штам коронавірусу, начальник ГУ Держпродспоживслужби заявив, що такого немає, і це “виключно неправдива інформація”.

Що було раніше

Зазначимо, низка ЗМІ сьогодні повідомила про те, що у Івано-Франківській області виявили абсолютно новий штам коронавирусной інфекції, який наче має ознаки як британського варіанту, так і нові, досі не зафіксовані ВООЗ.

Довідково

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію "британського" штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області, біологічні зразки у яких відібрали ще два тижні тому. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров'я.