В Украине циркулируют все "опасные" штаммы коронавируса - Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине с высокой вероятностью циркулируют такие штаммы коронавируса SARS-CoV-2, как "британский", "бразильский" и "африканский", не все они пока были обнаружены лабораторным путем. Об этом УНН сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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"Я могу подтвердить, что в Ивано-Франковской области обнаружен новый, британский штамм коронавируса. Этот штамм подтвердил Институт инфекционных заболеваний. Я могу сказать 100%, что в Украине циркулируют все штаммы, которые циркулируют во всех странах - это нормальное явление для пандемии. Если его не обнаружили - это исключительно из-за отсутствия лабораторной базы для проведения секвенации. У нас циркулирует 100% южноафриканский, бразильский, британский штамм коронавируса", - сказал Рубан.
Детали
На вопрос о том, есть ли в стране чисто "украинский" штамм коронавируса, начальник ГУ Госпродпотребслужбы заявил, что такого нет, и это "исключительно ложная информация".
Что было раньше
Отметим, ряд СМИ сегодня сообщил о том, что в Ивано-Франковской области обнаружили совершенно новый штамм коронавирусной инфекции, который вроде бы как имеет признаки как британского варианта, так и новые, еще не зафиксированные ВОЗ.
Справка
4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области, биологические образцы у которых отобрали еще две недели назад. Киев сообщил об этом во Всемирную организацию здравоохранения.