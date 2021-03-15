В Украине циркулируют все "опасные" штаммы коронавируса - Рубан

Цитата:

"Я могу подтвердить, что в Ивано-Франковской области обнаружен новый, британский штамм коронавируса. Этот штамм подтвердил Институт инфекционных заболеваний. Я могу сказать 100%, что в Украине циркулируют все штаммы, которые циркулируют во всех странах - это нормальное явление для пандемии. Если его не обнаружили - это исключительно из-за отсутствия лабораторной базы для проведения секвенации. У нас циркулирует 100% южноафриканский, бразильский, британский штамм коронавируса", - сказал Рубан.

Детали

На вопрос о том, есть ли в стране чисто "украинский" штамм коронавируса, начальник ГУ Госпродпотребслужбы заявил, что такого нет, и это "исключительно ложная информация".

Что было раньше

Отметим, ряд СМИ сегодня сообщил о том, что в Ивано-Франковской области обнаружили совершенно новый штамм коронавирусной инфекции, который вроде бы как имеет признаки как британского варианта, так и новые, еще не зафиксированные ВОЗ.

Справка

4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области, биологические образцы у которых отобрали еще две недели назад. Киев сообщил об этом во Всемирную организацию здравоохранения.