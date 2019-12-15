В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У суботу, 14 грудня, в Україні стартував другий етап пробного перепису населення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
Так, з 14 по 23 грудня 2019 року другий етап пробного перепису наслення проходитиме у Оболонському районі Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді.
Впродовж пробного етапу жителі цих районів можуть надати інформацію переписувачу, який прийде за адресою, або ж самостійно відвідати переписне відділення.
У Держстаті наголосили, що персональні дані громадян, отримані в ході перепису, не будуть розголошуватися, а використовуватимуться лише у статистичних цілях.
Нагадаємо, соціологи закликали уряд не відмовлятися від перепису населення та акцентують увагу на тому, що проведення швидкої оцінки кількості населення України може бути гарним доповненням, але не може бути заміною перепису населення.