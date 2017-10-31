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В Україні посилять антитерористичний і контррозвідувальний режим (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

"Терористичні акти, диверсії, зухвалі вбивства, провокування масових безладів, - усі ці події, що сталися останнім часом в Україні, пов'язані з впровадженням спецслужбами Російської Федерації активної фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в державі", - зазначив Турчинов.

За його словами, терористичні акти, спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки, а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві.

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У РНБО відзначили, що з урахуванням цих реальних загроз СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі України доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, прикордонний контроль та охорону державного кордону з Російською Федерацією, вжити заходів щодо активізації дій з вилучення із обігу незареєстрованої зброї, ефективної протидії озброєній злочинності, контрабанді засобів ураження, боєприпасів, вибухових речовин та їх незаконному обігу.

"Допомогу в реалізації цих заходів надаватимуть усі силові структури України, а також, я сподіваюсь, ветерани АТО та всі небайдужі громадяни країни", - підсумував Секретар РНБО України.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.

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