В Україні поменшало лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні за останні 5 років кількість лікарняних закладів зменшилася майже на третину. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у 2017 році в Україні нараховувалося 1,7 тис. лікарняних закладів, тоді як у 2012 році їх кількість становила 2,5 тис.
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Кількість лікарняних ліжок також скоротилася – на 23,5%. У 2017 році в українських лікарнях нараховувалося 309 тис. лікарняних ліжок, тоді як у 2012 році їх кількість становила 404 тисячі.
Поряд з цим, зросла кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів – на 25,3%, до 10,4 тис.