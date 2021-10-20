В Україні оновили держстандарт профтехосвіти

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“Уряд затвердив державний стандарт професійно-технічної освіти. Ми вносимо у цю сферу гнучкість та адаптивність, збільшуємо автономію закладів освіти й створюємо можливості швидше реагувати на виклики й тренди сучасності. Державний стандарт допоможе розробити та впровадити інноваційні навчальні програми та елементи, аби наші діти випускалися з дійсно корисними навичками, а не отримували всі знання з нуля на своїй першій роботі”, — повідомив Шмигаль у Telegram-каналі.

Доповнення

В україні останнім часом звернули увагу на необхідність модернізації системи професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці. Так, у березні Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти.