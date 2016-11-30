В Україні очікуються ускладнення погодних умов 2-3 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Протягом 2-3 грудня 2016 року у зв’язку з переміщенням циклону з північного заходу в Україні очікуються складні погодні умови. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Так, 2 грудня у зв’язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови: вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.
“3 грудня опади та явища послабшають, лише вночі у східній частині сильний сніг та хуртовини збережуться, на дорогах країни ожеледиця”, — сказано в повідомленні.