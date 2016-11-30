В Украине ожидаются осложнения погодных условий 2-3 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение 2-3 декабря 2016 года в связи с перемещением циклона с северо-запада в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
Так, 2 декабря в связи с перемещением с северо-запада циклона ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
"3 декабря осадки ослабеют, только ночью в восточной части небольшой дождь и метели сохранятся, на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.