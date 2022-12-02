В Україні об'єднали Мінінфраструктури та Мінрегіон

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“Сьогодні ухвалюємо рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій України”, – сказав Шмигаль.

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Новий орган називатиметься Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його очолюватиме Олександр Кубраков.

Шмигаль зазначив, що рішення про об'єднання двох міністерств зробить більш ефективним процес планування та реалізації програм відновлення.

Нагадаємо

1 грудня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури та призначила його віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.