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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41915 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Україні об'єднали Мінінфраструктури та Мінрегіон

В Україні об'єднали Мінінфраструктури та Мінрегіон

Київ • УНН

 • 847566 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури і Міністерства розвитку громад та територій України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні ухвалюємо рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій України”, – сказав Шмигаль.

Деталі

Новий орган називатиметься Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його очолюватиме Олександр Кубраков.

Шмигаль зазначив, що рішення про об'єднання двох міністерств зробить більш ефективним процес планування та реалізації програм відновлення.

Нагадаємо

1 грудня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури та призначила його віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Українські Національні Новини

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