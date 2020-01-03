В Україні минулого року затримали понад 100 тис. водіїв за керування напідпитку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У 2019 році в Україні затримали 115 711 водії за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
"115 711 — саме стільки водіїв поліцейські притягнули до відповідальності за керування у стані сп'яніння в минулому 2019 році", - зазначив Білошицький.
Також він додав, що з 1 січня 2020 року мав би набрати чинності ухвалений Верховною Радою закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.
"Однак, законом від 03.12.2019 №321-ІХ "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" дію цього закону відтерміновано до 1 липня 2020 року", - додав він.
Нагадаємо, за перший день 2020 року столичні патрульні виявили майже 40 п’яних водіїв.