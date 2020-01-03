В Украине в прошлом году задержали более 100 тыс. водителей за управление в нетрезвом виде

"115 711 - именно столько водителей полицейские привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения в прошлом 2019 году", - отметил Билошицкий.

Также он добавил, что с 1 января 2020 года должен вступить в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

"Однако, законом от 03.12.2019 №321-ІХ "О внесении изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" действие закона отсрочено до 1 июля 2020 года", - добавил он.

Напомним, в первый день 2020 года столичные патрульные обнаружили почти 40 пьяных водителей.