В Україні із 2020 року шукатимуть алмази, а зараз на це немає грошей

“Розглядали питання про розподіл коштів, пов’язаний зі змінами у Державному бюджеті України щодо фінансування у 2016 році за бюджетною програмою „Розвиток мінерально-сировинної бази“.

На жаль, через скорочення бюджету низка державних підприємств була змушена відкласти або перенести роботи. Прикро, що КП „Кіровгеологія“ так само вимушене відтермінувати пошуки родовищ алмазів у межах Кіровоградської, Зеленогайської та інших ділянок Кіровоградського блоку на площі 175 квадратних кілометрів. Наразі завершення цих робіт перенесене на 4 квартал 2020 року”, — зазначив В.Нельга.

За його словами, це не лише уповільнить дослідження алмазоносності цієї території та створення власної алмазо-сировинної бази України, а й спричинить соціальну напругу серед колективу першокласних фахівців, яких у нас на сьогодні залишилось не так багато.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Генеральний директор казенного підприємства “Кіровгеологія” Віталій Нельга не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в сфері геології.

За словами нардепа С.Капліна, лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.

Також нагадаємо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.