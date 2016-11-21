В Україні із 2020 року шукатимуть алмази, а зараз на це немає грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. КП “Кіровгеологія” через недостатнє фінансування з державного бюджету переносить пошук родовищ алмазів на 4 квартал 2020 року. Про це заявив гендиректор КП “Кіровгеологія” Віталій Нельга, передає УНН з посиланням на сайт “Кіровгеології”.
“Розглядали питання про розподіл коштів, пов’язаний зі змінами у Державному бюджеті України щодо фінансування у 2016 році за бюджетною програмою „Розвиток мінерально-сировинної бази“.
На жаль, через скорочення бюджету низка державних підприємств була змушена відкласти або перенести роботи. Прикро, що КП „Кіровгеологія“ так само вимушене відтермінувати пошуки родовищ алмазів у межах Кіровоградської, Зеленогайської та інших ділянок Кіровоградського блоку на площі 175 квадратних кілометрів. Наразі завершення цих робіт перенесене на 4 квартал 2020 року”, — зазначив В.Нельга.
За його словами, це не лише уповільнить дослідження алмазоносності цієї території та створення власної алмазо-сировинної бази України, а й спричинить соціальну напругу серед колективу першокласних фахівців, яких у нас на сьогодні залишилось не так багато.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Генеральний директор казенного підприємства “Кіровгеологія” Віталій Нельга не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в сфері геології.
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