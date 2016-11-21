В Україні із 2020 року шукатимуть алмази, а зараз на це немає грошей

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 15541 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 118830 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 119275 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 120582 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 120188 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 124967 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 185215 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76537 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163818 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114989 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 31799 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 42056 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 37937 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 27624 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 12410 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 8846 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 27640 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 37950 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 118843 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 185221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 1094 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 9774 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105972 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107779 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 51681 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

В Україні із 2020 року шукатимуть алмази, а зараз на це немає грошей

Київ • УНН

 • 14887 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. КП “Кіровгеологія” через недостатнє фінансування з державного бюджету переносить пошук родовищ алмазів на 4 квартал 2020 року. Про це заявив гендиректор КП “Кіровгеологія” Віталій Нельга, передає УНН з посиланням на сайт “Кіровгеології”.

В Україні із 2020 року шукатимуть алмази, а зараз на це немає грошей

“Розглядали питання про розподіл коштів, пов’язаний зі змінами у Державному бюджеті України щодо фінансування у 2016 році за бюджетною програмою „Розвиток мінерально-сировинної бази“.

На жаль, через скорочення бюджету низка державних підприємств була змушена відкласти або перенести роботи. Прикро, що КП „Кіровгеологія“ так само вимушене відтермінувати пошуки родовищ алмазів у межах Кіровоградської, Зеленогайської та інших ділянок Кіровоградського блоку на площі 175 квадратних кілометрів. Наразі завершення цих робіт перенесене на 4 квартал 2020 року”, — зазначив В.Нельга.

За його словами, це не лише уповільнить дослідження алмазоносності цієї території та створення власної алмазо-сировинної бази України, а й спричинить соціальну напругу серед колективу першокласних фахівців, яких у нас на сьогодні залишилось не так багато.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Генеральний директор казенного підприємства “Кіровгеологія” Віталій Нельга не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в сфері геології.

За словами нардепа С.Капліна, лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.

Також нагадаємо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13