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В Украине с 2020 года будут искать алмазы, а сейчас на это нет денег

Киев • УНН

 • 14887 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. КП "Кировгеология" из-за недостаточного финансирования из государственного бюджета переносит поиск месторождений алмазов на 4 квартал 2020 года. Об этом заявил гендиректор КП "Кировгеология" Виталий Нельга, передает УНН со ссылкой на сайт "Кировгеология".

В Украине с 2020 года будут искать алмазы, а сейчас на это нет денег

"Рассматривали вопрос о распределении средств, связанный с изменениями в Государственном бюджете Украины относительно финансирования в 2016 году по бюджетной программе" Развитие минерально-сырьевой базы ".

К сожалению, из-за сокращения бюджета ряд государственных предприятий была вынуждена отложить или перенести работы. Жаль, что КП "Кировгеология" так же вынуждено отсрочить поиски месторождений алмазов в пределах Кировоградского, Зеленогайского и других участков Кировоградского блока на площади 175 квадратных километров. Сейчас завершения этих работ перенесено на 4 квартал 2020 года ", - отметил В.Нельга.

По его словам, это не только замедлит исследования алмазоносности этой территории и создание собственной алмазо-сырьевой базы Украины, но и повлечет социальное напряжение среди коллектива первоклассных специалистов, которых у нас на сегодня осталось не так много.

Напомним, по данным СМИ, Генеральный директор казенного предприятия "Кировгеология" Виталий Нельга не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в сфере геологии .

По словам нардепа С.Каплина, лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность .

Также напомним, недавно СМИ и общественность негативно отреагировали на назначение 24-летней Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел .

Украинские Национальные Новости

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