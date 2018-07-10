В Україні ініціюють санкції проти 9 російських видавництв та трьох власників веб-сайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Держкомтелерадіо підготували та надіслали на погодження зацікавленим органам проект урядового розпорядження, яким передбачено застосування санкцій до 12 юридичних осіб Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою відомства, передає УНН.
Так, Держкомтелерадіо веде перелік книжкових видань, зміст яких “спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини”.
Станом на 10 липня до Переліку внесено 184 найменування книжкової продукції. Як відзначили у Держкомтелерадіо, серед внесених до Переліку книжок — роботи “відомих українофобів”, таких як Захар Прилєпін, Едуард Лимонов, Олександр Дугін, Анатолій Терещенко та інш.
“Назви “творів” говорять самі за себе — “Киевская хунта”, “Кровавые преступления бандеровской хунты”, “Киев капут”, “Конец проекта „Украина“, „Украина в огне евроинтеграции“, „Сверхчеловек говорит по-русски“, „Великая сталинская империя“ та інші”, - йдеться у повідомленні.
Останнє оновлення Переліку відбулось 5 липня. Найбільше відзначилися у продукуванні і поширенні антиукраїнських пропагандистських видань такі російські видавництва, як “Вече”, “Эксмо”, “Центрполиграф”, “Алгоритм” та інші, зазначили в прес-службі.
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Повідомляється, що саме цей Перелік став джерелом інформації при відборі російських видавництв, стосовно яких Держкомтелерадіо ініційовано застосування санкцій у зв’язку з систематичним випуском ними літератури антиукраїнського змісту.
“Держкомтелерадіо підготував та надіслав на погодження заінтересованим органам проект відповідного урядового розпорядження, яким передбачено застосування санкцій до 12 юридичних осіб Російської Федерації (9 видавництв та 3 власників веб-сайтів, які пропонують до продажу літературу антиукраїнського змісту у паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість її прочитання в режимі он-лайн)”, — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, станом на 9 липня 2018 року, починаючи з 22 травня 2017 року, Держкомтелерадіо надав 58 відмов у видачі дозволів на ввезення 210,5 тисяч примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийняв рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу.