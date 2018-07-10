В Украине инициируют санкции против 9 российских издательств и трех владельцев веб-сайтов

Так, Госкомтелерадио ведет перечень книжных изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

По состоянию на 10 июля в Перечень внесены 184 наименования книжной продукции. Как отметили в Госкомтелерадио, среди внесенных в Перечень книг - работы "известных украинофобов", как Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Анатолий Терещенко и др.

"Названия "произведений" говорят сами за себя - "Киевская хунта", "Кровавые преступления бандеровской хунты","Киев капут", "Конец проекта "Украина", "Украина в огне евроинтеграции", "Сверхчеловек говорит по-русски", "Великая Сталинская империя" и другие", - говорится в сообщении.

Последнее обновление Перечня состоялось 5 июля. Наиболее отличились в выпуске и распространении антиукраинских пропагандистских изданий такие российские издательства, как "Вече", "Эксмо", "Центрполиграф", "Алгоритм" и другие, отметили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ввоз запрещенных книг из РФ в Украину оштрафовали уже 10 человек

Сообщается, что именно этот Перечень стал источником информации при отборе российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировано применение санкций в связи с систематическим выпуском ними литературы антиукраинского содержания.

"Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации (9 издательств и 3 владельцев веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность ее прочтения в режиме он-лайн)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 9 июля 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 58 отказов в выдаче разрешений на ввоз 210500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.