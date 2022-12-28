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В Україні через війну уражено понад 700 об'єктів критичної інфраструктури - МВС

В Україні через війну уражено понад 700 об'єктів критичної інфраструктури - МВС

Київ • УНН

 • 336348 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні з початку повномасштабного вторгнення рф уражено понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, пише УНН.

Цитата

«По Україні зруйновано понад 35 тисяч об’єктів внаслідок російських атак. Із майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів з моменту вторгнення уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури. Мова йде про газогони, електропідстанції, мости», - сказав Єнін, якого цитує пресслужба міністерства.

Деталі

«Найбільше обстрілів зафіксовано в Донецькій та Луганській областях. Від початку війни там зафіксовано більше 5 тисяч обстрілів. Найбільше потерпає Харківщина, там зафіксовано більше 11 700 обстрілів», - сказав Єнін.

Перший заступник очільника МВС також зауважив, що на Харківщині тривають деокупаційні заходи, зокрема зі встановлення колаборантів.

«На Харківщині слідчими Нацполіції вже задокументовано понад 4,5 тисячі воєнних злочинів, всього з початку вторгнення ця цифра сягнула понад 52 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинених на території України злочинів військовослужбовцями зс рф та їх поплічниками. Всього в Україні за фактами співпраці з державою-агресором розпочато понад 2200 кримінальних проваджень», - заявив Єнін.

Окремо Єнін розповів про роботу кіберполіції. За його словами, силами кіберполіції відпрацьовано майже 40 тисяч досьє на військовослужбовців армії рф.

«Працює більше ніж 10 проєктів зі збору інформації про військових рф та рб. Так само кіберполіція бере активну участь у боротьбі на інформаційному фронті, окремий напрямок - це блокування ворожої дезінформації. Заблоковано вже понад 8 тисяч ресурсів рф з різних сфер. Одним з ключових завдань ворога є внесення хаосу, поширення антиурядових та антивійськових настроїв, спроба дискредитації керівництва ЗСУ та держави і у такий спосіб схилити Україну до принизливих перемовин», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо

Верховна Рада закликала створити спеціальний трибунал щодо злочинів росії проти України.

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