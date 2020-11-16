В Україні банки зможуть моніторити операції з газом в ПСГ

“Оператор газосховищ України запроваджує нову послугу, що дасть змогу банкам відстежувати операції з природним газом в ПСГ, який клієнти використовують як заставу для отримання кредитів. Моніторинг можна буде здійснювати онлайн 24/7 в інформаційній платформі Оператора”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що функція моніторингу природного газу, що зберігається в ПСГ, суттєво знижує ризики банку під час кредитування. Відповідно клієнт зможе отримати необхідне фінансування на більш вигідних умовах.

“Для користування послугою моніторингу необхідно укласти тристоронню угоду між Оператором газосховищ, банком та клієнтом. Після цього банку надаватиметься обліковий запис користувача інформаційної платформи, що дасть можливість моніторити обсяги природного газу на рахунку клієнта. Газом, що є предметом угоди, власник зможе розпоряджатися лише за погодженням з банком”, - повідомив Оператор.

У компанії повідомили, що наразі свою зацікавленість у співпраці з оператором газосховищ та замовниками його послуг підтвердила низка провідних українських банків ‒ як державних, так і приватних.

Додається, що нова послуга стане повністю доступною у грудні 2020 року після реалізації технічних функцій в інформаційній платформі ПСГ.

Нагадаємо, що в жовтні в "Укртрансгазі" повідомили про скорочення доходів після анбандлінгу більш ніж у 10 разів.