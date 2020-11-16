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В Украине банки смогут мониторить операции с газом в ПХГ

В Украине банки смогут мониторить операции с газом в ПХГ

Киев  •  УНН

 • 15064 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Оператор газохранилищ Украины вводит новую услугу, которая позволит банкам отслеживать операции с природным газом в ПХГ для вынесения решений по оформлению кредитов. Об этом говорится в сообщении Оператора, передает УНН.

"Оператор газохранилищ Украины вводит новую услугу, которая позволит банкам отслеживать операции с природным газом в ПХГ, который клиенты используют в качестве залога для получения кредитов. Мониторинг можно будет осуществлять онлайн 24/7 в информационной платформе Оператора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что функция мониторинга природного газа, хранящегося в ПХГ, существенно снижает риски банка при кредитовании. Соответственно клиент сможет получить необходимое финансирование на более выгодных условиях.

"Для пользования услугой мониторинга необходимо заключить трехстороннее соглашение между Оператором газохранилищ, банком и клиентом. После этого банку будет предоставляться аккаунт пользователя информационной платформы, что позволит мониторить объемы природного газа на счете клиента. Газом, являющегося предметом сделки, владелец сможет распоряжаться только по согласованию с банком", - сообщил Оператор.

В компании сообщили, что пока свою заинтересованность в сотрудничестве с оператором газохранилищ и заказчиками его услуг подтвердил ряд ведущих украинских банков - как государственных, так и частных.

Добавляется, что новая услуга станет полностью доступной в декабре 2020 года после реализации технических функций в информационной платформе ПХГ.

Напомним, что в октябре в "Укртрансгазе" сообщили о сокращении доходов после анбандлинга более чем в 10 раз.

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