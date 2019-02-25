В стрільбі по односельцях на Волині підозрюють священика

Подія сталася у селі Жидачин Ківерцівського району. Поліція повідомляла, що один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, з рушниці, що належить його синові, в сторону односельців. Стрілянина сталася поряд з храмом, настоятелем якого є підозрюваний.

Стрілянину 52-річний чоловік влаштував на ґрунті релігійної нетерпимості, висловлюючи погрозу вбивством особам, які там перебували, здійснив чотири постріли з мисливської рушниці. Ніхто з людей не постраждав.



Слідчі Ківерцівського відділу поліції за фактом погрози вбивством, вчиненої з мотивів релігійної нетерпимості, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 129 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.



Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть встановленні всі обставини цього правопорушення.



Як повідомляв УНН, у Волинській області чоловік стріляв з рушниці по односельцях.