В стрельбе по односельчанам на Волыни подозревают священника

Происшествие произошло в селе Жидачин Киверцовского района. Полиция сообщала, что один из местных житель совершил несколько выстрелов, из ружья, принадлежащего его сыну, в сторону односельчан. Стрельба произошла рядом с храмом, настоятелем которого является подозреваемый.

Стрельбу 52-летний мужчина устроил на почве религиозной нетерпимости, выражая угрозу убийством лицам, которые там находились, совершил четыре выстрела из охотничьего ружья. Никто из людей не пострадал.



Следователи Киверцовского отдела полиции по факту угрозы убийством, совершенной по мотивам религиозной нетерпимости, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.



Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства этого правонарушения.



Как сообщал УНН, в Волынской области мужчина стрелял из ружья по односельчанам.