В Станиці Луганській обстріл позицій сил АТО тривав близько двох годин

"Здебільшого збройні інциденти вчора були нетривалими, за винятком останнього обстрілу в Станиці Луганській. Він тривав приблизно дві години", – повідомив А.Лисенко.

Також він додав, що за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.