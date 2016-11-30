В Станиці Луганській обстріл позицій сил АТО тривав близько двох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Збройні інциденти на луганському напрямку вчора були нетривалими, за винятком останнього обстрілу в Станиці Луганській, який тривав близько 2 годин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Здебільшого збройні інциденти вчора були нетривалими, за винятком останнього обстрілу в Станиці Луганській. Він тривав приблизно дві години", – повідомив А.Лисенко.
Також він додав, що за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.