В Станице Луганской обстрел позиций сил АТО длился около двух часов

"В основном вооруженные инциденты вчера были непродолжительными, за исключением последнего обстрела в Станице Луганской. Он длился примерно 2 часа", - сообщил А.Лысенко.

Также он добавил, что за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 6 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.