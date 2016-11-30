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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Станице Луганской обстрел позиций сил АТО длился около двух часов

Киев • УНН

 • 8236 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вооруженные инциденты на луганском направлении вчера были непродолжительными, за исключением последнего обстрела в Станице Луганской, который длился около 2 часов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

В Станице Луганской обстрел позиций сил АТО длился около двух часов

"В основном вооруженные инциденты вчера были непродолжительными, за исключением последнего обстрела в Станице Луганской. Он длился примерно 2 часа", - сообщил А.Лысенко.

Также он добавил, что за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 6 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

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