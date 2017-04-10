В США закликали призначити незалежного професіонала на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В посольстві США подякували Валерії Гонтаревій за роботу на посаді голови Нацбанку, а також закликали призначити незалежного професіонала на посаду голови НБУ, передає УНН з посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України. Зараз важливо призначити незалежного професіонала, яка продовжить реформи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 10 квітня Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.