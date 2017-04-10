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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115408 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174047 просмотра

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11 марта, 14:39 • 127637 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123472 просмотра

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В США призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ

В США призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ

Киев  •  УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В посольстве США поблагодарили Валерию Гонтареву за работу на посту главы Нацбанка, а также призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ, передает УНН со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Благодарность главе НБУ Валерии Гонтарева. Ваши целостность, виденье и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины. Сейчас важно назначить независимого профессионала, который продолжит реформы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 10 апреля Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту .

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