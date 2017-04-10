В США призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ

"Благодарность главе НБУ Валерии Гонтарева. Ваши целостность, виденье и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины. Сейчас важно назначить независимого профессионала, который продолжит реформы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 10 апреля Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту .