В США призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В посольстве США поблагодарили Валерию Гонтареву за работу на посту главы Нацбанка, а также призвали назначить независимого профессионала на должность главы НБУ, передает УНН со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.
"Благодарность главе НБУ Валерии Гонтарева. Ваши целостность, виденье и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины. Сейчас важно назначить независимого профессионала, который продолжит реформы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 10 апреля Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту .