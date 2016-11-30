В рядах німецької спецслужби виявлено передбачуваний ісламіст

Підозрюваний висловлював в чатах підтримку ісламізму і планував здійснити теракт в штаб-квартирі BfV в Кельні. На допиті після взяття під варту він заявив, що здійснити такий напад слід було б “заради Аллаха”. Однак він не встиг підготувати теракт, а затримати його допоміг інший агент BfV, який контактував з підозрюваним у чаті.

Зазначимо, що доказів планування теракту немає.

Представник BfV підтвердив факт затримання, зазначивши, що поки немає доказів конкретної небезпеки для відомства або його співробітників. Чоловік був прийнятий на роботу недавно і повинен був здійснювати спостереження за ісламістським середовищем в Німеччині. Під час попередніх співбесід і навчання нічим не виділявся. На даний момент видано ордер на його арешт, справу веде прокуратура Дюссельдорфа.