В рядах немецкой спецслужбы обнаружено предполагаемого исламиста
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции Германии выявило предполагаемого исламиста в своих рядах. Подозреваемый предлагал выдать секретную информацию в исламистских интернет-чатах, используя ненастоящее имя, передает УНН со ссылкой на Die Welt.
Подозреваемый выражал в чатах поддержку исламистов и планировал совершить теракт в штаб-квартире BfV в Кельне. На допросе после взятия под стражу он заявил, что осуществить такое нападение следовало бы "ради Аллаха". Однако он не успел подготовить теракт, а задержать его помог другой агент BfV, который контактировал с подозреваемым в чате.
Отметим, что доказательств планирования теракта нет.
Представитель BfV подтвердил факт задержания, отметив, что пока нет доказательств конкретной опасности для ведомства или его сотрудников. Мужчина был принят на работу недавно и должен был осуществлять наблюдение за исламистским средой в Германии. Во время предыдущих собеседований и обучения ничем не выделялся. На данный момент выдан ордер на его арест, дело ведет прокуратура Дюссельдорфа.