В рядах немецкой спецслужбы обнаружено предполагаемого исламиста

Подозреваемый выражал в чатах поддержку исламистов и планировал совершить теракт в штаб-квартире BfV в Кельне. На допросе после взятия под стражу он заявил, что осуществить такое нападение следовало бы "ради Аллаха". Однако он не успел подготовить теракт, а задержать его помог другой агент BfV, который контактировал с подозреваемым в чате.

Отметим, что доказательств планирования теракта нет.

Представитель BfV подтвердил факт задержания, отметив, что пока нет доказательств конкретной опасности для ведомства или его сотрудников. Мужчина был принят на работу недавно и должен был осуществлять наблюдение за исламистским средой в Германии. Во время предыдущих собеседований и обучения ничем не выделялся. На данный момент выдан ордер на его арест, дело ведет прокуратура Дюссельдорфа.