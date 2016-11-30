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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В рядах немецкой спецслужбы обнаружено предполагаемого исламиста

Киев • УНН

 • 8396 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Федеральное ведомство по охране конституции Германии выявило предполагаемого исламиста в своих рядах. Подозреваемый предлагал выдать секретную информацию в исламистских интернет-чатах, используя ненастоящее имя, передает УНН со ссылкой на Die Welt.

В рядах немецкой спецслужбы обнаружено предполагаемого исламиста

Подозреваемый выражал в чатах поддержку исламистов и планировал совершить теракт в штаб-квартире BfV в Кельне. На допросе после взятия под стражу он заявил, что осуществить такое нападение следовало бы "ради Аллаха". Однако он не успел подготовить теракт, а задержать его помог другой агент BfV, который контактировал с подозреваемым в чате.

Отметим, что доказательств планирования теракта нет.

Представитель BfV подтвердил факт задержания, отметив, что пока нет доказательств конкретной опасности для ведомства или его сотрудников. Мужчина был принят на работу недавно и должен был осуществлять наблюдение за исламистским средой в Германии. Во время предыдущих собеседований и обучения ничем не выделялся. На данный момент выдан ордер на его арест, дело ведет прокуратура Дюссельдорфа.

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