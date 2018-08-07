У Раді прокоментували заяву Орбана щодо шансів України на вступ до НАТО і ЄС

“Якщо Угорщина не втамує свого національно-територіального реваншизму, то поглибить не лише відносини з Україною, але й відновить проблеми з румунами, сербами, словаками, що більше зародить суперечності і з австрійцями. Дурний приклад Росії заразний. І мало віриться, що угорський прем’єр Віктор Орбан цього не розуміє. Його заяви щодо нульових шансів України на вступ до НАТО і ЄС як мінімум частина великої гібридної війни в союзництві з нашим ворогом. А з союзниками у війнах, як показує історія, угорцям не дуже щастить. Натомість, на жаль, і нічого не вчить”, — підкреслила О.Юринець.

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Нагадаємо, що раніше, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи 28 липня в університеті в Румунії, висловив сумнів щодо реалістичності прагнень України стати членом ЄС і НАТО. За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.