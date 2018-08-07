В Раде прокомментировали заявление Орбана о шансах Украины на вступление в НАТО и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Заявления Венгрии относительно нулевых шансов Украины на вступление в НАТО и ЕС - часть гибридной войны в союзничестве с нашим врагом. Об этом народный депутат фракции БПП Оксана Юринец написала на странице в Facebook, где прокомментировала последний скандальные назначения правительства Венгрии, передает УНН.
"Если Венгрия не утолит свой национально-территориальній реваншизм, то углубит не только отношения с Украиной, но и восстановит проблемы с румынами, сербами, словаками, что больше зародит противоречия и с австрийцами. Дурной пример России заразен. И мало верится, что венгерский премьер Виктор Орбан этого не понимает. Его заявления относительно нулевых шансов Украины на вступление в НАТО и ЕС как минимум часть большой гибридной войны в союзничестве с нашим врагом. А с союзниками в войнах, как показывает история, венграм не слишком везет. Зато, к сожалению, и ничему не учит", - подчеркнула О.Юринець.
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Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.