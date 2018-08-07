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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30399 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93981 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121278 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129007 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167680 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140642 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180262 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В Раде прокомментировали заявление Орбана о шансах Украины на вступление в НАТО и ЕС

В Раде прокомментировали заявление Орбана о шансах Украины на вступление в НАТО и ЕС

Киев  •  УНН

 • 15774 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Заявления Венгрии относительно нулевых шансов Украины на вступление в НАТО и ЕС - часть гибридной войны в союзничестве с нашим врагом. Об этом народный депутат фракции БПП Оксана Юринец написала на странице в Facebook, где прокомментировала последний скандальные назначения правительства Венгрии, передает УНН.

"Если Венгрия не утолит свой национально-территориальній реваншизм, то углубит не только отношения с Украиной, но и восстановит проблемы с румынами, сербами, словаками, что больше зародит противоречия и с австрийцами. Дурной пример России заразен. И мало верится, что венгерский премьер Виктор Орбан этого не понимает. Его заявления относительно нулевых шансов Украины на вступление в НАТО и ЕС как минимум часть большой гибридной войны в союзничестве с нашим врагом. А с союзниками в войнах, как показывает история, венграм не слишком везет. Зато, к сожалению, и ничему не учит", - подчеркнула О.Юринець.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве ответили Орбану относительно стремлений Украины вступить в ЕС и НАТО

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

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