В Раде прокомментировали заявление Орбана о шансах Украины на вступление в НАТО и ЕС

"Если Венгрия не утолит свой национально-территориальній реваншизм, то углубит не только отношения с Украиной, но и восстановит проблемы с румынами, сербами, словаками, что больше зародит противоречия и с австрийцами. Дурной пример России заразен. И мало верится, что венгерский премьер Виктор Орбан этого не понимает. Его заявления относительно нулевых шансов Украины на вступление в НАТО и ЕС как минимум часть большой гибридной войны в союзничестве с нашим врагом. А с союзниками в войнах, как показывает история, венграм не слишком везет. Зато, к сожалению, и ничему не учит", - подчеркнула О.Юринець.

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Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.