В.Путін підписав указ про визнання дійсними у РФ звань військових з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання дійсними у Росії військових звань військовослужбовців з анексованих Криму і Севастополя. Про це повідомляється на офіційному російському інтернет-порталі правової інформації, передає УНН.
Опублікований документ "Про визнання дійсними військових звань, документів про освіту та (або) про кваліфікацію громадян Російської Федерації, які проживають на територіях Республіки Крим та міста Севастополя і які вступили на військову службу за контрактом у збройні сили Російської Федерації, і документів про проходження ними військової служби" - від 26 листопада.
"Встановити, що військові звання, документи про освіту та (або) про кваліфікацію громадян Російської Федерації, які проживають на територіях Республіки Крим та міста Севастополя і які вступили в період з 18 березня 2014 року до 2 січня 2015 року на військову службу за контрактом у військові частини і організації збройних сил РФ, дислокованих на територіях цих "суб'єктів" РФ, а також документи про проходження ними військової служби в збройних силах, військових формуваннях і правоохоронних органах України, в яких передбачена військова служба, визнаються дійсними при поданні оригіналів документів", - йдеться в указі.
Вказано, що указ російського президента набирає чинності з дня підписання.