В.Путін підписав указ про визнання дійсними у РФ звань військових з Криму

Опублікований документ "Про визнання дійсними військових звань, документів про освіту та (або) про кваліфікацію громадян Російської Федерації, які проживають на територіях Республіки Крим та міста Севастополя і які вступили на військову службу за контрактом у збройні сили Російської Федерації, і документів про проходження ними військової служби" - від 26 листопада.

"Встановити, що військові звання, документи про освіту та (або) про кваліфікацію громадян Російської Федерації, які проживають на територіях Республіки Крим та міста Севастополя і які вступили в період з 18 березня 2014 року до 2 січня 2015 року на військову службу за контрактом у військові частини і організації збройних сил РФ, дислокованих на територіях цих "суб'єктів" РФ, а також документи про проходження ними військової служби в збройних силах, військових формуваннях і правоохоронних органах України, в яких передбачена військова служба, визнаються дійсними при поданні оригіналів документів", - йдеться в указі.

Вказано, що указ російського президента набирає чинності з дня підписання.