В.Путин подписал указ о признании действительными в РФ званий военных из Крыма

Опубликованный документ "О признании действительными воинских званий, документов об образовании и (или) о квалификации граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя и поступивших на военную службу по контракту в вооруженнын силы Российской Федерации, и документов о прохождении ими военной службы" - от 26 ноября.

"Установить, что воинские звания, документы об образовании и (или) о квалификации граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя и вступившие в период с 18 марта 2014 года до 2 января 2015 года на военную службу по контракту в воинские части и организации вооруженных сил РФ, дислоцированных на территориях этих "субъектов" РФ, а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, военных формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при подаче оригиналов документов", - говорится в указе.

Указано, что указ российского президента вступает в силу со дня подписания.