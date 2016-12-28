В.Путін: ніхто не може створити Росії нездоланних проблем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін на традиційному прийомі у Кремлі на честь Нового року заявив, що ніхто не може створити Росії таких проблем, які країна не змогла б подолати, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
При цьому глава держави додав, що успіхи Росії в значній мірі — заслуга тих керівників, які присутні на прийомі, їх підлеглих і управлінських команд.
“І, звичайно, це результат всього нашого народу”, — наголосив В.Путін.
Крім того, вінвиголосив тост за Росію, за російський народ і побажав успіхів в наступному році.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін змінив формат традиційного новорічного прийому в Кремлі після катастрофи російського літака Ту-154.