В.Путін не поїде на похорон Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін не полетить на похорон лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Російську делегацію очолить спікер Держдуми В'ячеслав Володін, разом з ним на жалобні заходи поїде віце-прем'єр Дмитро Рогозін, передає УНН із посиланням на ВВС.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що у "Володимира Путіна досить напружений порядок денний", тому на похорон до покійного Кастро він не полетить.
"Йде підготовка послання до Федеральних зборів. Це один із головних заходів у президентському робочому графіку протягом року. У зв'язку з цим, Росія буде представлена не на найвищому, а на високому рівні", - повідомив Д.Пєсков журналістам.
Володимир Путін звернеться з посланням до парламенту 1 грудня, а 22 грудня відбудеться його щорічна прес-конференція.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.
На Кубі було підписано указ про дев’ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.
Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.