В.Путин не поедет на похороны Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин не полетит на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Российскую делегацию возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин, вместе с ним на траурные мероприятия поедет вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у "Владимира Путина довольно напряженная повестка дня", поэтому на похороны к покойному Кастро он не полетит.
"Идет подготовка послания Федеральному собранию. Это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года. В связи с этим, Россия будет представлена не на высшем, а на высоком уровне", - сообщил Д.Песков журналистам.
Владимир Путин обратится с посланием к парламенту 1 декабря, а 22 декабря состоится его ежегодная пресс-конференция.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.
На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.
Похороны Ф.Кастро назначили на 4 декабря.