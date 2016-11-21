В.Путін і О.Лукашенко завтра зустрінуться і відвідають храм у Москві

"Передбачається, що під час переговорів глави держав обговорять ключові питання двосторонніх відносин, перспективи просування євразійської інтеграції, а також актуальні міжнародні проблеми", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Володимир Путін і Олександр Лукашенко також планують відвідати Храм Христа Спасителя, щоб привітати Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з 70-річчям.