В.Путін і О.Лукашенко завтра зустрінуться і відвідають храм у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін 22 листопада зустрінеться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який буде перебувати в Москві з робочим візитом, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
"Передбачається, що під час переговорів глави держав обговорять ключові питання двосторонніх відносин, перспективи просування євразійської інтеграції, а також актуальні міжнародні проблеми", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Володимир Путін і Олександр Лукашенко також планують відвідати Храм Христа Спасителя, щоб привітати Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з 70-річчям.