В.Путин и А.Лукашенко завтра встретятся и посетят храм в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин 22 ноября встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Предполагается, что во время переговоров главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Владимир Путин и Александр Лукашенко также планируют посетить Храм Христа Спасителя, чтобы поздравить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.