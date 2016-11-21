В.Путин и А.Лукашенко завтра встретятся и посетят храм в Москве

"Предполагается, что во время переговоров главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Владимир Путин и Александр Лукашенко также планируют посетить Храм Христа Спасителя, чтобы поздравить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.