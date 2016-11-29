В прокуратурі пояснили, чому проводили обшуки в Херсонському морському порту

Так, військовою прокуратурою розслідується кримінальна провадження за фактом одержання неправомірної вигоди одним з колишніх керівників ДП “Херсонський морський торговельний порт”. В ході розслідування вказаної кримінальної виробництва, на підставі постанов слідчого судді, 28.11.2016 прокуратурою гарнізону було проведено обшуки в окремих службових кабінетах ДП “Херсонський морський торговельний порт”, а також за місцем проживання колишнього заступника начальника зазначеного підприємства.

У відомстві уточнили, що жодній посадовій особі державного підприємства не вручали повідомлення про підозру. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 28 листопада силовики завершили обшук в Херсонському морському порту.