В прокуратурі пояснили, чому проводили обшуки в Херсонському морському порту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Обшуки в Херсонському морському порту проводилися в рамках розслідування кримінальної справи за фактом одержання неправомірної вигоди одним з колишніх керівників ДП “Херсонський морський торговельний порт”. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону.
Так, військовою прокуратурою розслідується кримінальна провадження за фактом одержання неправомірної вигоди одним з колишніх керівників ДП “Херсонський морський торговельний порт”. В ході розслідування вказаної кримінальної виробництва, на підставі постанов слідчого судді, 28.11.2016 прокуратурою гарнізону було проведено обшуки в окремих службових кабінетах ДП “Херсонський морський торговельний порт”, а також за місцем проживання колишнього заступника начальника зазначеного підприємства.
У відомстві уточнили, що жодній посадовій особі державного підприємства не вручали повідомлення про підозру. Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 28 листопада силовики завершили обшук в Херсонському морському порту.