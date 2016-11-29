В прокуратуре объяснили, почему проводили обыски в Херсонском морском порту
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Обыски в Херсонском морском порту проводились в рамках расследования уголовного дела по факту получения неправомерной выгоды одним из бывших руководителей ГП "Херсонский морской торговый порт". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.
Так, военной прокуратурой расследуется уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды одним из бывших руководителей ГП "Херсонский морской торговый порт". В ходе расследования указанного уголовного производства на основании постановления следственного судьи, 28.11.2016 прокуратурой гарнизона были проведены обыски в отдельных служебных кабинетах ГП "Херсонский морской торговый порт", а также по месту жительства бывшего заместителя начальника указанного предприятия.
В ведомстве уточнили, что ни одному должностному лицу государственного предприятия не вручали уведомления о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 28 ноября силовики завершили обыск в Херсонском морском порту.