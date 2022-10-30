В Празі проходить великий мітинг на підтримку України

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Розмахуючи прапорами Чехії, США, НАТО та України, багато хто в натовпі висловив підтримку Україні у війні проти росії, на відміну від акції протесту в п'ятницю, коли організатори, що виступають проти Євросоюзу та НАТО, закликали до прямих переговорів з Москвою про постачання газу.

Люди в натовпі викрикували: «Чехія проти страху» і «Ми впораємося з цим».

Демонстрація також включала відеовиступ першої леді України Олени Зеленської, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається в Україні.

«Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне», - сказала вона.