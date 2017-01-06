В підтримку українців з Донбасу було створено соціальні ролики про дітей-переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. До Різдвяних свят були створені соціальні ролики про дітей Донбасу, передає УНН з посиланням на Кризовий медіа центр.
Кожне відео — це окрема історія життя дітей-переселенців.
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Діти розповіли про те, куди їм довелося переїхати, аби врятуватися від війни на Донбасі, поділилися своїми переживаннями, спогадами про те, як відбувалася адаптація в чужому місті, мріями і сподіваннями.
“Спочатку мені не сподобалося там (ред. — Львів), тому що це зовсім інше місто, яке відрізняється від Донецька. Але потім я прониклася всією атмосферою, львівським колоритом. Я взагалі нікуди не хочу звідси їхати”, — розповіла одна з героїнь відео.
Проект підготували спеціально для дітей та дорослих, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях. Мета роликів передати тепло та підтримку українцями, що опинилися по той бік барикад.
Як повідомляв УНН, у Херсоні відремонтували гуртожиток, куди заселять 90 переселенців.