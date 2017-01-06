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В поддержку украинцев с Донбасса были созданы социальные ролики о детях-переселенцев

В поддержку украинцев с Донбасса были созданы социальные ролики о детях-переселенцев

Киев • УНН

 • 10713 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. К Рождественским праздникам были созданы социальные ролики о детях Донбасса, передает УНН со ссылкой на Кризисный медиа центр.

Каждое видео - это отдельная история жизни детей-переселенцев.

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Дети рассказали о том, куда им пришлось переехать, чтобы спастись от войны на Донбассе, поделились своими переживаниями, воспоминаниями о том, как происходила адаптация в чужом городе, мечтами и надеждами.

"Сначала мне не понравилось там (ред. - Львов), потому что это совсем другой город, который отличается от Донецка. Но потом я прониклась всей атмосферой, львовским колоритом. Я вообще никуда не хочу отсюда уезжать ", - рассказала одна из героинь видео.

Проект подготовили специально для детей и взрослых, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. Цель роликов передать тепло и поддержку украинцам, оказавшимся по ту сторону баррикад.

Как сообщал УНН, в Херсоне отремонтировали общежитие , куда заселят 90 переселенцев.

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