В поддержку украинцев с Донбасса были созданы социальные ролики о детях-переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. К Рождественским праздникам были созданы социальные ролики о детях Донбасса, передает УНН со ссылкой на Кризисный медиа центр.
Каждое видео - это отдельная история жизни детей-переселенцев.
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Дети рассказали о том, куда им пришлось переехать, чтобы спастись от войны на Донбассе, поделились своими переживаниями, воспоминаниями о том, как происходила адаптация в чужом городе, мечтами и надеждами.
"Сначала мне не понравилось там (ред. - Львов), потому что это совсем другой город, который отличается от Донецка. Но потом я прониклась всей атмосферой, львовским колоритом. Я вообще никуда не хочу отсюда уезжать ", - рассказала одна из героинь видео.
Проект подготовили специально для детей и взрослых, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. Цель роликов передать тепло и поддержку украинцам, оказавшимся по ту сторону баррикад.
Как сообщал УНН, в Херсоне отремонтировали общежитие , куда заселят 90 переселенцев.