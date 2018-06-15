В ОРДО бойовики почали стріляти з автомата біля патруля ОБСЄ

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КИЇВ. 15 червня. УНН. У Пікузах на тимчасово окупованій території Донецької області люди у військовій формі вистрілили з автомата в 50 метрах від патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що спостерігачі оцінили як попереджувальні постріли, щоб змусити патруль покинути цей район. Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.

"О 14:03 14 червня патруль СММ з шести спостерігачів з двома броньованими машинами перебував в Пікузах (раніше Комінтернове, не контрольоване урядом, в 23 км на північний схід від Маріуполя) на розі доріг Т-0519 і С-051235, де він зупинився, щоб оглянути свіжі сліди на асфальті від того, що він оцінив як бойовий автомобіль піхоти (типу БМП)", - сказано у звіті.

Як зазначено, один зі спостерігачів вийшов з машини, після чого весь патруль почув дві коротких черги зі стрілецької зброї.

"Перебуваючи в одному з транспортних засобів, один з учасників патруля СММ побачив двох чоловіків у військовій формі, що стоять за близько 50 м на південь по дорозі. Один з чоловіків був озброєний АК-74 і стріляв зі своєї зброї, спрямованої загалом у бік СММ вгору під кутом 45 градусів. Потім озброєний чоловік зробив два-три кроки у напрямку СММ і вистрілив ще раз у повітря, загалом у напрямку СММ вгору під кутом 45 градусів. Після останнього пострілу обидва чоловіки повернулись і пішли на південь по дорозі C-051235", - повідомили в СММ ОБСЄ.

За оцінками СММ, постріли були зроблені як попередження патрулю, щоб змусити його покинути цей район.

"СММ негайно виїхав і благополучно повернувся на свою базу в Маріуполі", - додали спостерігачі.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі погрожували затримати спостерігачів ОБСЄ.

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