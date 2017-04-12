В ОРДЛО блокують роботу експертної групи з оцінки ситуації на шахтах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В ОРДЛО блокують організацію роботи експертної групи з оцінки ситуації на шахтах в ОРДЛО, підтоплення яких є екологічною загрозою для всього Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
“В економічній підгрупі стоїть питання організації роботи експертної групи, яка повинна оцінити ситуацію на шахтах в ОРДЛО, підтоплення яких є екологічною загрозою для всього Донбасу. Однак представники ОРДЛО блокують роботу такої групи”, — зазначила Д.Оліфер.
Нагадаємо, сьогодні Тристороння контактна група провела засідання в Мінську.