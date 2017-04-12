В ОРДЛО блокируют работу экспертной группы по оценке ситуации на шахтах

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В ОРДЛО блокируют организацию работы экспертной группы по оценке ситуации на шахтах в ОРДЛО, подтопления которых экологической угрозой для всего Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.