В.Орбан: за два останні роки товарообмін з Україною впав на 33%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За два останні роки торгівля між двома країнами значною мірою знизилася, товарообмін впав на 33%. Разом з тим за перші 8 місяців цього року спостерігається зріст на 11%. Про це повідомив Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
"Це свідчить про те, що торгівля між Україною і Угорщиною починає підніматися на той рівень, а може і вище, на якому раніше була", - підкреслив В.Орбан.
Нагадаємо, Прем’єр-міністри України Володимир Гройсман та Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі у четвер обговорили можливості посилення торговельно-економічного співробітництва.