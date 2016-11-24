В.Орбан: за два останні роки товарообмін з Україною впав на 33%

"Це свідчить про те, що торгівля між Україною і Угорщиною починає підніматися на той рівень, а може і вище, на якому раніше була", - підкреслив В.Орбан.

Нагадаємо, Прем’єр-міністри України Володимир Гройсман та Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі у четвер обговорили можливості посилення торговельно-економічного співробітництва.