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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Орбан: за два последних года товарообмен с Украиной упал на 33%

Киев • УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. За два последних года торговля между двумя странами в значительной степени снизилась, товарообмен упал на 33%. Вместе с тем за первые 8 месяцев этого года наблюдается рост на 11%. Об этом сообщил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В.Орбан: за два последних года товарообмен с Украиной упал на 33%

"Это свидетельствует о том, что торговля между Украиной и Венгрией начинает подниматься на тот уровень, а может и выше, на котором раньше была", - подчеркнул В.Орбан.

Напомним, премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Венгрии Виктор Орбан во время встречи в четверг обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества.

Украинские Национальные Новости

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