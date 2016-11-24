В.Орбан: за два последних года товарообмен с Украиной упал на 33%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За два последних года торговля между двумя странами в значительной степени снизилась, товарообмен упал на 33%. Вместе с тем за первые 8 месяцев этого года наблюдается рост на 11%. Об этом сообщил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Это свидетельствует о том, что торговля между Украиной и Венгрией начинает подниматься на тот уровень, а может и выше, на котором раньше была", - подчеркнул В.Орбан.
Напомним, премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Венгрии Виктор Орбан во время встречи в четверг обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества.