В.Орбан: за два последних года товарообмен с Украиной упал на 33%

"Это свидетельствует о том, что торговля между Украиной и Венгрией начинает подниматься на тот уровень, а может и выше, на котором раньше была", - подчеркнул В.Орбан.

Напомним, премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Венгрии Виктор Орбан во время встречи в четверг обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества.